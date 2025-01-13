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13:35, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за попытку расправы над мужчиной из-за оскорбления возле бара

В Архангельске задержали подозреваемого в покушении на убийство мужчины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Архангельске задержали подозреваемого за попытку расправы над мужчиной из-за оскорбления возле бара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Архангельской области и НАО.

По данным следствия, подозреваемый ночью 12 января около бара на Ленинградском проспекте в ходе возникшего конфликта ударил ножом в грудную клетку 28-летнего мужчину. Медицинская помощь была оказана своевременно, и пострадавший остался жив, он находится в больнице.

В ходе допроса подозреваемый частично признал вину и рассказал о случившемся. Возле входа в бар незнакомый человек сделал ему замечание и оскорбил. По этой причине он достал складной нож, который носил с собой для самообороны, и нанес им удар. Затем вызвал такси и уехал домой, где и был задержан сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на три месяца иностранца, поджегшего дом с людьми в российском регионе.

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