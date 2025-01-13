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20:20, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянка заколола соседа и убедила мужа вывезти его тело в садовой тачке

В Волгоградской области россиянка заколола соседа и выкинула тело на дорогу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Волгоградской области задержали местную жительницу, подозреваемую в расправе над соседом. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 января женщина распивала алкоголь в компании пожилого соседа, но в какой-то момент застолье пошло не по плану и собутыльники поругались. После обмена оскорблениями, женщина вооружилась ножом, напала на соперника и нанесла ему 19 колотых ранений в разные части тела, которые оказались не совместимы с жизнью. После этого женщина разбудила спавшего в соседней комнате мужа и велела ему вывезти тело из дома на садовой тачке.

Мужчина в точности выполнил распоряжения супруги и выкинул тело на грунтовой дороге недалеко от дома на улице Вишневая. После женщина тщательно отмыла дом от крови, уничтожив все улики. Однако, когда на следующий день соседа обнаружили и начались следственные действия, силовики зафиксировали следы крови в ее доме с помощью специальной техники.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

В Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего россиянина по подозрению в расправе над односельчанином.

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