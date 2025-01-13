Российская семья вернулась на родину из Сирии

Львова-Белова: семья из четырех человек вернулась в Россию из Сирии

Семья из четырех человек, в том числе двух детей, вернулась в Россию из Сирии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

По ее словам, на родину вернулись отец, бабушка и две девочки 10 и 5 лет. Борт Министерства обороны России приземлился в Подмосковье. Российская семья планирует отправиться к родственникам в Санкт-Петербург.

«Сразу после обращения семьи искали способ оказать содействие в возвращении из Сирийской Арабской Республики в Россию, были на связи», — написала Львова-Белова.