Сейф с валютой и телевизор вынесли через балкон из квартиры российского музыканта

В Петербурге неизвестный вынес из квартиры солиста метал-группы сейф с валютой

В Санкт-Петербурге неизвестный похитил из квартиры солиста метал-группы сейф с валютой и телевизор. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно источнику, данные обратившегося в полицию потерпевшего совпадают с данными 41-летнего музыканта из метал-группы ninthshaft. Он рассказал, что вор приник в его дом в новогодние праздники, вероятно, через балкон — дверь и окна повреждены не были. Сама квартира находится на пятом этаже.

В сейфе, по словам мужчины, находилось почти девять тысяч долларов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали подозреваемых в хищении 100-летней иконы из храма.