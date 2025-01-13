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11:36, 13 января 2025Силовые структуры

Сейф с валютой и телевизор вынесли через балкон из квартиры российского музыканта

В Петербурге неизвестный вынес из квартиры солиста метал-группы сейф с валютой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ROMSVETNIK / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге неизвестный похитил из квартиры солиста метал-группы сейф с валютой и телевизор. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно источнику, данные обратившегося в полицию потерпевшего совпадают с данными 41-летнего музыканта из метал-группы ninthshaft. Он рассказал, что вор приник в его дом в новогодние праздники, вероятно, через балкон — дверь и окна повреждены не были. Сама квартира находится на пятом этаже.

В сейфе, по словам мужчины, находилось почти девять тысяч долларов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали подозреваемых в хищении 100-летней иконы из храма.

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