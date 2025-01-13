США увеличили импорт комплектующих для самолетов из России

США закупили в России максимальное за 3 года число комплектующих для самолетов

Соединенные Штаты в ноябре 2024 года нарастили импорт комплектующих для самолетов из России. Об этом сообщает РИА Новости по данным американской таможни.

Отмечается, что объем закупок таких деталей по итогам позапрошлого месяца составил 7,6 миллиона долларов — это самое высокое месячное значение с февраля 2022 года. По сравнению с ноябрем годом ранее импорт вырос в 1,6 раза.

По информации американской таможни, всего за одиннадцать месяцев прошлого года поставки комплектующих составили 31,4 миллиона долларов против 30,6 миллиона год назад. Наиболее востребованными элементами летательных аппаратов у США в ноябре были шасси и их части (6,97 миллиона долларов), а также прочие части самолетов, вертолетов или беспилотников (586,1 тысячи долларов).

Ранее стало известно, что российские авиакомпании приостановили эксплуатацию почти половины своих самолетов Airbus A320/A321neo из-за проблем с ремонтом двигателей.