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19:41, 13 января 2025Спорт

Стало известно о беременности Трусовой

«Спорт-Экспресс»: российская фигуристка Александра Трусова беременна
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Журналистам «Спорт-Экспресса» стало известно о беременности российской фигуристки Александры Трусовой. Информация доступна на сайте издания.

По информации источника, 20-летняя спортсменка поменяла формат участия в шоу, в частности, прекратив исполнять прыжковые элементы. Отмечается, что причиной стало то, что фигуристка находится в положении.

Трусова не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. 17 августа она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Трусова является серебряной призеркой Игр-2020. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

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