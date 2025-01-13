Стало известно о беременности Трусовой

«Спорт-Экспресс»: российская фигуристка Александра Трусова беременна

Журналистам «Спорт-Экспресса» стало известно о беременности российской фигуристки Александры Трусовой. Информация доступна на сайте издания.

По информации источника, 20-летняя спортсменка поменяла формат участия в шоу, в частности, прекратив исполнять прыжковые элементы. Отмечается, что причиной стало то, что фигуристка находится в положении.

Трусова не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. 17 августа она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Трусова является серебряной призеркой Игр-2020. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.