Погодные аномалии поставили под угрозу урожай в России

Синоптик Шувалов: отсутствие снега может сказаться на урожае озимых в России

Отсутствие снега нынешней зимой поставило под угрозу урожай озимых в России. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Зима 2024-2025 года оказалась нетипично мягкой и малоснежной. Недостаточный снежный покров может помешать росту озимых в сильный мороз. Недостаток влаги также может сказаться на урожае в этом году. Аномальная температура, по прогнозам синоптика, сохранится до конца января. На данный момент температура превышает климатической норму более чем на 4-5 градусов и больше соответствует началу ноября, чем середине зимы. «Норма в январе всего лишь -6 градусов. Очень высокая аномалия температуры даже в разрезе», — отметил Шувалов. Предыдущий температурный рекорд принадлежал зиме 2020 года. От него январь 2025-го отстает лишь на полградуса.

Осенние погодные аномалии не меньше могли повлиять на урожай, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Дефицит осадков в это время осложнил сев озимых, поэтому зерна могли уйти в землю не проросшими.