Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:50, 13 января 2025Экономика

В Китае стали необычным способом оплачивать долги

WSJ: Власти Китая начали использовать непроданные квартиры для погашения долгов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Органы власти местного самоуправления в КНР вслед за китайскими застройщиками начали использовать непроданные квартиры для погашения долгов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание рассказало о поставщике газа в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Отмечается, что тот в счет долгаа принял у госпредприятий в городе Чанцзи 260 недостроенных квартир в одном из жилых комплексов. Так был оплачен долг 25 миллионов долларов.

По словам старшего научного сотрудника Национального института финансов и развития Китая Брюса Панга, такая форма выплат по долгам «лучше, чем ничего».

Ранее сообщалось, что власти Китая рассматривают возможность приобретения значительного числа непроданных квартир и жилых зданий в целях стабилизации рынка недвижимости страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Назван самый атакуемый ВСУ в 2024 году регион России

      Украина за год выпустила по России свыше семи тысяч беспилотников

      В Китае оценили масштабы торговли с США

      Звезда «Слова пацана» назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

      Клава Кока выразила готовность к новым отношениям

      Экс-премьер Канады обратился к Трампу «как старик к старику»

      Самые популярные лекарства у россиян в 2024 году назвали

      ВС России перерезали украинским войскам трассу Димитров — Константиновка

      После схода 22 вагонов в Бурятии возбудили уголовное дело

      Воспитательница детского сада ушла в порно из-за депрессии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше