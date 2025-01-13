В Китае стали необычным способом оплачивать долги

WSJ: Власти Китая начали использовать непроданные квартиры для погашения долгов

Органы власти местного самоуправления в КНР вслед за китайскими застройщиками начали использовать непроданные квартиры для погашения долгов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание рассказало о поставщике газа в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Отмечается, что тот в счет долгаа принял у госпредприятий в городе Чанцзи 260 недостроенных квартир в одном из жилых комплексов. Так был оплачен долг 25 миллионов долларов.

По словам старшего научного сотрудника Национального института финансов и развития Китая Брюса Панга, такая форма выплат по долгам «лучше, чем ничего».

Ранее сообщалось, что власти Китая рассматривают возможность приобретения значительного числа непроданных квартир и жилых зданий в целях стабилизации рынка недвижимости страны.