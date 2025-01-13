Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 13 января 2025Россия

В Кремле объяснили быстроту присвоения звания Герой России заколовшему бойца ВСУ солдату

Пресс-секретарь Путина Песков: решение о награждении Григорьева принял президент
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Решение о присвоения ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему в рукопашной схватке с украинцем, звания Героя России принял лично глава государства Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РБК.

Звание Героя России было присвоено Григорьеву 11 января.

В беседе с Песковым журналисты обратили внимание на скорость, с которой было принято решение о награждении военнослужащего. «Быстро, потому что есть определенный порядок, он был представлен к награде, президент принял такое решение», — пояснил представитель Кремля.

Материалы по теме:
«Впереди достаточно большие города» Как будет проходить СВО в 2025 году и где развернутся самые ожесточенные бои?
«Впереди достаточно большие города»Как будет проходить СВО в 2025 году и где развернутся самые ожесточенные бои?
11 января 2025
Пугающий «Орешник», разрушительные ФАБ и грозный Су-57. Как за год изменилось оружие, которое Россия использует в зоне СВО?
Пугающий «Орешник», разрушительные ФАБ и грозный Су-57.Как за год изменилось оружие, которое Россия использует в зоне СВО?
28 декабря 2024

В начале января в сети было опубликовано видео рукопашной схватки бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российским солдатом в Донецкой народной республике. Российский военнослужащий, которым оказался Григорьев, заколол противника, признавшего его превосходство. После схватки оба бойца проявили уважение друг к другу, Григорьев помог военнослужащему ВСУ уйти из жизни, как тот и просил.

Ранее сам Григорьев заявил, что был шокирован присвоением ему звания Героя России. Он узнал об этом от брата, который увидел телевизионный репортаж.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» начали готовить массовые увольнения

      Российский чиновник фиктивно взял на работу сотрудника и попал под статью

      Раскрыто число работающих во время отпуска россиян

      В Совфеде рассказали о влиянии возможной встречи Путина и Трампа на отношения России и США

      Грузчик совратил 13-летнюю девочку при помощи шантажа в Санкт-Петербурге

      В Венгрии раскритиковали Зеленского за оскорбления в адрес Фицо

      Крупнейшие госпредприятия Китая показали наихудшие результаты

      В Женеве начались закрытые переговоры Ирана со странами Запада

      Пьяный сотрудник наркоконтроля устроил смертельное ДТП в российском регионе

      Москву накрыл снегопад

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше