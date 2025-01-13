В Кремле высказались об изменениях в риторике США по Украине

Песков: Смену риторики США по Украине стоит оценивать после инаугурации Трампа

Какие-либо изменения в риторике США по конфликту на Украине стоит оценивать только после инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа, которая пройдет 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, мы видели (комментарии советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца о невозможности вернуть Украине территории — прим. Ленты.ру). Мы тщательно все эти интервью отслеживаем, но все-таки рано говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики Вашингтона в отношении украинского кризиса», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что какие-либо изменения в риторике США по Украине стоит оценивать после инаугурации Трампа и официального утверждения его будущей команды.

Ранее Уолтц заявил, что избранный президент США признает нереалистичной возможность вытеснить Россию с бывших территорий Украины. Он подчеркнул, что нужно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем и не допустить дальнейшей эскалации, в которую может оказаться втянут весь мир.

