В Крыму оценили позицию Трампа о «вытеснении» России с бывших территорий Украины

Глава крымской миссии Смирнов назвал позицию Трампа по Украине последовательной

Позиция команды избранного президента США Дональда Трампа о «вытеснении» России с бывших территорий Украины и Крыма последовательна, считает глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца. Он сообщил, что президент считает нереалистичным «вытеснение» России с бывших территорий Украины. Такую позицию начинают понимать и руководители других стран, отмечал Уолтц.

По словам Смирнова, позиция Трампа заслуживает особого внимания. Она является более последовательной относительно тех выступлений, которые были озвучены президентом и его командой ранее.

«Внеблоковый статус Украины, ее демилитаризация и денацификация будут самой надежной гарантией для достижения стабильного мира на европейском континенте. Что касается российского статуса Крыма, регионов Новороссии и Донбасса, то эта тема не может быть предметом торга», — подчеркнул Смирнов, указав на важность прекращения огня не как временной меры.

На заявление команды Трампа также ответил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он счел его здравомыслящим и заявил, что такая позиция — реалистичное видение будущего. При этом Шеремет предположил, что Владимир Зеленский будет создавать предпосылки по разжиганию новой фазы конфликта.