В МИД оценили признание Байдена о риске развязывания ядерной войны

Захарова: признание Байдена о риске ядерной войны говорит о провокации США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила заявление президента США Джо Байдена о риске ядерной войны из-за оказания помощи Украине. По ее словам, это говорит о сознательной провокации со стороны американской администрации.

Глава Белого дома в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание Вашингтоном поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

Дипломат подчеркнула, что с этого момента те, кто обвинял Россию в «бряцании ядерным оружием», должны называться распространителями фейков.

«Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт», — написала Захарова.

Ранее военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент Байден в состоянии начать ядерную войну до вступления в должность Дональда Трампа.

