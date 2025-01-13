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23:01, 13 января 2025Мир

В МИД оценили признание Байдена о риске развязывания ядерной войны

Захарова: признание Байдена о риске ядерной войны говорит о провокации США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила заявление президента США Джо Байдена о риске ядерной войны из-за оказания помощи Украине. По ее словам, это говорит о сознательной провокации со стороны американской администрации.

Глава Белого дома в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание Вашингтоном поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

Дипломат подчеркнула, что с этого момента те, кто обвинял Россию в «бряцании ядерным оружием», должны называться распространителями фейков.

«Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт», — написала Захарова.

Ранее военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент Байден в состоянии начать ядерную войну до вступления в должность Дональда Трампа.

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