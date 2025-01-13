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19:48, 13 января 2025Россия

В Москве предупредили о представляющихся сотрудниками школ мошенниках

Московский Депобр предупредил о мошенниках под видом сотрудников школ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Департамент образования Москвы предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками администрации столичных школ. Об этом в сообщении, распространенном пресс-службой Депобра в Telegram.

Мошенники могут позвонить и от имени администрации учебного заведения запросить СМС с сайта Госуслуг. Код якобы необходим для продолжения обучения детей во втором полугодии.

В связи с этим в департаменте посоветовали горожанам не передавать неизвестным лицам никаких персональных данных.

Ранее в Москве студент МФТИ покончил с собой после звонков мошенников и переписки с ними. Близко общавшиеся с юношей сверстники заявили, что с ним установили связь мошенники с Украины. Молодого человека не стало 21 декабря 2024 года, однако информация о случившемся появилась в открытом доступе лишь после новогодних праздников.

ЖЗЛ
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