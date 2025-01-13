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19:53, 13 января 2025Мир

В Пентагоне высказались об отправке нового пакета помощи Украине перед уходом Байдена

Пентагон: У США нет планов объявлять о новой помощи Украине перед уходом Байдена
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carolyn Kaster / AP

США не планируют объявлять о новом пакете помощи Украине перед уходом действующей администрации Джо Байдена. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга, трансляция которого проходила на официальном сайте ведомства.

«Мне нечего объявлять», — ответил представитель американского оборонного ведомства журналистам на вопрос о том, будут ли США выделять Украине еще один пакет военной помощи перед уходом Байдена и его команды.

Райдер указал на то, что оставшиеся средства, выделенные ранее Конгрессом США для поддержки Киева в конфликте, перейдут в распоряжение будущей администрации избранного американского лидера Дональда Трампа.

9 января глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон выделит новый пакет военной помощи Украине в 500 миллионов долларов, который будет включать в себя боеприпасы и оборудование для американских истребителей F-16. Подобное решение было принято за счет особых президентских полномочий, которые позволяют признать часть запасов американских военных арсеналов излишками.

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