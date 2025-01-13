В России предрекли серьезные изменения в Минобороны после окончания СВО

Эксперт Михайлов: Белоусов должен подготовить Россию к будущим конфликтам

Перед министром обороны Андреем Белоусовым стоит глобальная задача — подготовить Россию к будущим конфликтам. Возможные приоритеты главы Минобороны на посту назвал военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом».

По его словам, приход Белоусова ознаменовал чистки в оборонном ведомстве. Также Белоусов привел команду аналитиков, которая выявила самых результативных генералов и выдвинула их на передний план, что дало результат в виде побед в зоне СВО, считает Михайлов. Он также предрек, что основные внутренние изменения в Министерстве обороны начнутся после окончания спецоперации на Украине.

Военный эксперт указал, что армия страны меняется и готовится к неизбежным будущим конфликтам, связанным с усилением влияния России в мире. В этой связи перед Белоусовым стоят глобальные задачи.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин раскрыл особенности ведения боевых действий зимой. В частности, у военных меняются бытовые привычки, в холодное время года также сложнее запускать беспилотные летательные аппараты, потому что погодные условия затрудняют их работу.

В конце декабря Белоусов говорил, что Вооруженные силы Украины из-за наступления армии России вынуждены перейти к обороне, а также задействовать оставшиеся резервы.