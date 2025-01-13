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12:43, 13 января 2025Путешествия

В России продлили ограничения на полеты в Израиль

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль до 11 февраля
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Росавиация продлила ограничения на полеты из России в Израиль. Об этом ведомство сообщило агентству «Интерфакс».

Запрет на выполнение ночных рейсов в Тель-Авив с 1:00 до 7:00 будет действовать еще как минимум месяц, до 11 февраля. Отмечается, что это связано «с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов».

При этом выполнять рейсы с 07:00 до 01:00 по московскому времени авиакомпаниям необходимо с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO) по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Росавиация ввела ограничения на гражданские перевозки в Израиль 11 ноября и уже дважды их продлевала. Сейчас прямые рейсы в Тель-Авив выполняют авиакомпании Red Wings и «Азимут».

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