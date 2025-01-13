В России увидели несоответствие в заявлениях советника Трампа

Политолог Корнилов: У команды Трампа нет единой стратегии решения конфликта

У команды избранного президента США Дональда Трампа нет единой стратегии по урегулированию конфликта на Украине, отсюда и противоречивые заявления. На несоответствия в беседе с газетой «Взгляд» указал политолог Владимир Корнилов.

Ранее в команде Трампа призвали Украину снизить призывной возраст до 18 лет. «Представители будущей администрации, вбрасывая в общественную сферу всевозможные заявления, просто прощупывают почву. Иногда они корректируют позицию, делая шаг назад или вперед», -– заметил эксперт.

Один из примеров — ряд заявлений Майка Уолтца. Советник Трампа говорил о необходимости сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем, но также заявлял, что Украина должна понизить призывной возраст до 18 лет. По его словам, Киев испытывает проблемы с живой силой, при этом будущая администрация американского президента надеется на стабилизацию ситуации в зоне боевых действий, чтобы ее представители могли «вступить в те или иные договоренности».

По мнению Корнилова, Уолтц «пытается угадать линию поведения своего босса и соответствовать этому». Риторика самого избранного президента США также претерпевает изменения.

Ранее Майк Уолтц подтвердил, что республиканец готовится к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Трамп считает, что сделка по Украине невозможна без диалога с Россией. Газета Financial Times между тем писала, что главной целью переговоров Путина с избранным американским президентом может стать обсуждение «отката» войск НАТО на восточных рубежах.