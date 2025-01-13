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12:08, 13 января 2025Силовые структуры

В России выявили схему взяток за поставки продуктов в образовательные учреждения

В Зеленогорске завели дела за взятки при поставках продуктов в учебные заведения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Зеленогорске возбудили дела о взяточничестве при поставках продуктов в образовательные учреждения города. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального главка Следственного комитета Юлия Арбузова.

Возбуждены уголовные дела по статьям 290 («Получение взятки в крупном размере») и 291 («Дача взятки должностному вицу в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2022 года по ноябрь 2024-го начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений ежемесячно получала незаконное вознаграждение от поставщика продуктов питания. Эти деньги она получала за победы в конкурсных отборах и общее покровительство при выполнении условий договоров.

Размер такого вознаграждения составлял пять процентов от стоимости поставки. Общая сумма взятки, полученной за этот период, составила более 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что домашний арест жене экс-мэра российского города продлили.

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