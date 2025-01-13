В России выявили схему взяток за поставки продуктов в образовательные учреждения

В Зеленогорске завели дела за взятки при поставках продуктов в учебные заведения

В Зеленогорске возбудили дела о взяточничестве при поставках продуктов в образовательные учреждения города. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального главка Следственного комитета Юлия Арбузова.

Возбуждены уголовные дела по статьям 290 («Получение взятки в крупном размере») и 291 («Дача взятки должностному вицу в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2022 года по ноябрь 2024-го начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений ежемесячно получала незаконное вознаграждение от поставщика продуктов питания. Эти деньги она получала за победы в конкурсных отборах и общее покровительство при выполнении условий договоров.

Размер такого вознаграждения составлял пять процентов от стоимости поставки. Общая сумма взятки, полученной за этот период, составила более 600 тысяч рублей.

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