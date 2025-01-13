В российском городе задержаны организаторы наркопритона

В Новосибирске полиция задержала организаторов наркопритона

В Новосибирске полиция задержала организаторов наркопритона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статье 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Подозреваемых оставили под подпиской о невыезде.

По версии следствия, злоумышленники систематически предоставляли свою квартиру по улице Тургенева наркозависимым гражданам для потребления наркотических веществ. При осмотре жилища полицейские обнаружили и изъяли: приспособления для употребления наркотических средств, полимерные пакеты с остатками синтетических веществ, которые направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Уфе молодая мать устроила в подъезде многоквартирного дома наркопритон.