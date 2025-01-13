В США рассказали о новой фазе конфликта на Украине

Newsweek: Оптоволоконные дроны открыли новую фазу украинского конфликта

Активное применение FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открывает новую фазу конфликта на Украине. Об этом написал американский журнал Newsweek.

«Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу. Дроны на оптоволокне все чаще фигурируют в последние месяцы в качестве одного из главных решений против РЭБ», — сказано в материале

Также в статье говорится, что именно российские войска первыми применили этот вид беспилотников в зоне СВО и широко используют их на разных участках линии фронта. Среди главных достоинств оптоволоконных БПЛА в США назвали невозможность перехвата или подавления беспилотника, его невидимость для средств радиообнаружения.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что основные преимущества России перед Украиной в военной сфере заключаются в наличии собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) и боевого опыта. По его словам, РФ опирается в основном на свою промышленность, на свой ВПК, на единство общества.

В свою очередь, американское издание National Interest написало, что Россия сможет одержать победу над Украиной на поле боя из-за нестандартных военных решений.