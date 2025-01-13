Виктория Боня станцевала на камеру в ультракоротких шортах

Телеведущая Виктория Боня станцевала на камеру в ультракоротких шортах

Российская телеведущая Виктория Боня станцевала на камеру в откровенном образе. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 45-летняя знаменитость позировала в вязаном костюме кремового оттенка, состоящем из кофты с длинным рукавом и ультракоротких шортов. При этом звезда похвасталась стройными ногами.

Она заколола часть волос, а остальные пряди распустила. Внешний вид Бони завершил макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в январе Викторию Боню заподозрили в краже чемодана. Бизнесмен Ян Яновский не получил багаж в аэропорту после прилета в Монако и выяснил, что его забрала телеведущая.