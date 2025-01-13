Володин: западные санкции против России сработали в плюс

Россия достигла больших успехов в развитии экономики, а санкции, которые ввел Запад, сработали ей в плюс. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

В своих рассуждениях он сослался на книгу «Поражение Запада» французского политолога Эммануэля Тодда, который пришел к выводу, что Россия добилась значительных успехов в развитии экономики. Ее показатели сегодня намного более реалистичны, чем западные, так как привязаны к материальному производству, а не к «бумажным, виртуальным, непроизводственным видам деятельности».

Он отметил, что, по мнению Тодда, США и их союзники в Европе недооценили Россию.

В ноябре минувшего года Володин рассказал о плюсах политики импортозамещения, которую реализуют власти РФ. Он обратил внимание, что с января по сентябрь суммарные объемы промышленного производства в России увеличились на 4,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.