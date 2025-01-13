Воспитательница детского сада ушла в порно из-за депрессии

Модель OnlyFans из Австралии рассказала, что стала снимать откровенный контент из-за депрессии, которая развилась у нее за время работы в детском саду. Об этом пишет The Sun.

Эйми Хайер очень нравилось работать с детьми, однако постоянная занятость плохо сказывалась на ее здоровье. «Я обожала возиться с детьми, но работа с девяти до пяти была не для меня. Я постоянно болела, а мое психическое состояние ухудшилось», — пожаловалась она.

Хайер испробовала множество способов подработки и в итоге стала выкладывать откровенные фото на платформе OnlyFans. Модель призналась, что добилась успеха далеко не сразу — аккаунт начал приносить прибыль только через год. Хайер утверждает, что теперь за месяц зарабатывает столько же, сколько раньше за год.

Модель заявила, что получила финансовую свободу и смогла заняться решением проблем с физическим и психическим здоровьем, на которые при полноценной занятости у нее не было времени. В частности, девушка рассказала, что, работая в детском саду постоянно находилась в состоянии депрессии и тревожности.

Хайер столкнулась с критикой в сети, после того как стала снимать откровенный контент. Многие писали в социальных сетях, что подобная карьера негативно повлияет на нее, а также, что она «лишилась возможности стать достойным членом общества».

Тем не менее австралийка заявила, что не обращает внимания на подобные выпады, так как теперь получила «свободы, которых не имела раньше». Одна из подписчиц модели сказала, что понимает ее выбор, так как раньше сама работала учительницей и в итоге уволилась из-за огромной психологической нагрузки.

Ранее в Великобритании супруги, воспитывающие двоих детей, ушли в порно и стали зарабатывать по 50 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Они решили снимать откровенный контент из-за ипотеки.

