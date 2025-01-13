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18:09, 13 января 2025Путешествия

Выселенный из отеля турист от злости забил очевидца огнетушителем в США

People: Выселенный из отеля во Флориде турист забил очевидца огнетушителем
Алина Черненко

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Турист из Чили, выселенный из отеля во Флориде, США, от злости забил очевидца произошедшего огнетушителем и лишил его жизни. Подробностями истории поделилось издание People.

Уточняется, что 8 января полиция получила вызов из отеля Quality Inn в городе Киссимми. Стражам правопорядка сообщили, что один из гостей, 25-летний Пьеро Эстефано Бут-Кастильо, жестоко избивает другого постояльца, 55-летнего Роберта Крузиновски. Во время задержания чилиец был с окровавленными руками и цеплялся за близлежащие перила.

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Позже полицейские выяснили, что у Бут-Кастильо случился приступ гнева, когда персонал попросил его покинуть отель из-за того, что он разгромил номер и разбил в нем окно. Крузиновски, который стал невольным свидетелем конфликта, попытался успокоить дебошира и «разрядить обстановку». В итоге он получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее турист из Индии получил увечья во время конфликта с сотрудником магазина в Таиланде. Спор быстро перерос в драку, и работник супермаркета вытолкнул туриста на улицу, после чего тот упал и сломал ногу.

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