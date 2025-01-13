Юрист предупредил российских автомобилистов о недопустимости одной ленты в машине

Юрист Соловьев: Лента-антистатик на автомобиле приводит к штрафу

Антистатические ленты не приносят никакого вреда, однако за их использование можно получить штраф. Решение наказывать за наличие заземляющего устройства на машине несправедливо, выразил мнение заслуженный юрист России Иван Соловьев, пишет агентство «Прайм».

«ГИБДД предупредила автомобилистов о возможных штрафах на сумму 500 рублей за использование антистатических лент на авто», — отметил эксперт.

По словам Соловьева, на сегодняшний день неизвестны случаи вреда, который могли бы нанести антистатические ленты самому автомобилю, участникам дорожного движения или дорожному покрытию. Эксперт считает важным объяснить причины, по которым запрещено использовать гибкие проводники.

Ранее член Комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов рассказал, что увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) может помочь сократить количество нарушителей и сделать дороги безопаснее.

До этого сообщалось, что Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект, который предполагает повышение штрафов за нарушение ПДД в среднем в полтора раза. Речь идет о статьях 12-й главы КоАП.