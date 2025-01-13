Женщина съела плаценту с фруктами и шоколадом после домашних родов

Жительница американского штата Флорида, США, съела плаценту после домашних родов. Об этом она рассказала в интервью Jam Press.

34-летняя Роуз рассказала, что хранит плаценту в морозильной камере. Перед этим она промыла ее под проточной водой, удалила сгустки крови, обрезала пуповину и промокнула салфетками. Разделив плаценту на маленькие кусочки, она положила ее в контейнер и убрала замораживаться.

По словам Роуз, она ест плаценту порционно. Кроме того, ей нравится добавлять ее в смузи и сочетать с фруктами и шоколадом. Поедание плаценты помогло ей пережить тяжелый послеродовой период. «Эти чувства иррационального страха, печали, тумана в голове и давления больше не беспокоили меня», — утверждает она.

Плацента — орган, который обеспечивает нормальное развитие плода в утробе матери. Именно через нее зародыш получает все необходимые питательные вещества. Некоторые молодые родители верят, что в ней и после родов остаются витамины и гормоны, которые улучшают самочувствие и способны помочь организму восстановиться после родов.

Гинеколог Ольга Каплина предупредила, что употребление в пищу плаценты может навредить и ребенку.

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