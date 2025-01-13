Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:44, 13 января 2025Из жизни

Женщина съела плаценту с фруктами и шоколадом после домашних родов

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Andrew Seaman / Unsplash

Жительница американского штата Флорида, США, съела плаценту после домашних родов. Об этом она рассказала в интервью Jam Press.

34-летняя Роуз рассказала, что хранит плаценту в морозильной камере. Перед этим она промыла ее под проточной водой, удалила сгустки крови, обрезала пуповину и промокнула салфетками. Разделив плаценту на маленькие кусочки, она положила ее в контейнер и убрала замораживаться.

По словам Роуз, она ест плаценту порционно. Кроме того, ей нравится добавлять ее в смузи и сочетать с фруктами и шоколадом. Поедание плаценты помогло ей пережить тяжелый послеродовой период. «Эти чувства иррационального страха, печали, тумана в голове и давления больше не беспокоили меня», — утверждает она.

Материалы по теме:
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц. Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц.Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
12 июля 2023
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022

Плацента — орган, который обеспечивает нормальное развитие плода в утробе матери. Именно через нее зародыш получает все необходимые питательные вещества. Некоторые молодые родители верят, что в ней и после родов остаются витамины и гормоны, которые улучшают самочувствие и способны помочь организму восстановиться после родов.

Гинеколог Ольга Каплина предупредила, что употребление в пищу плаценты может навредить и ребенку.

Ранее сообщалось, что мужчина отрезал кусок ноги партнерши и съел его, пока она спала. Каннибала задержала полиция: в его кармане нашли кожу пострадавшей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

      Неизвестные нарисовали свастику на доме с украинцами в Германии

      Иностранная авиакомпания приостановила прямые рейсы в Москву

      Валя Карнавал похвасталась фигурой в бикини после похудения

      Создателя популярного аниме обвинили в педофилии

      Врач предупредила о смертельной опасности популярного алкогольного напитка

      В Эстонии предложили законопроект о закрытии границы с Россией

      Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва

      В Турции испытали планирующую авиабомбу TOLUN

      Россиянин изрезал знакомого ножом и вынес его на лестничную площадку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше