53-летняя ведущая вышла на ковровую дорожку в платье с декольте вопреки морозу

Ведущая Холден вышла на ковровую дорожку в платье с декольте вопреки морозу

Популярная британская ведущая Аманда Холден вышла в свет в открытом платье вопреки морозу на улице. Снимки публикует Daily Star.

53-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в блестящем платье розового цвета на бретелях с глубоким декольте. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке. Волосы Холден распустила и уложила волнами, а на лицо визажисты нанесли ей макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что в Лондоне проходили прослушивания на шоу Britain's Got Talent.

В ноябре сообщалось, что Аманда Холден в облегающем наряде появилась на благотворительном гала-вечере в Лондоне. Тогда ведущая предстала на красной дорожке в бордовом длинном платье со шлейфом и вырезом под грудью.