Азиатская страна сообщила о гибели своего гражданина в зоне СВО на Украине

МИД Индии сообщил о гибели своего гражданина в зоне СВО на Украине

МИД Индии подтвердил гибель гражданина страны и ранение еще одного. Об этом сообщил официальный представитель индийского ведомства Шри Рандхир Джайсвал.

В ведомстве допустили, что граждане вступили в Российскую армию и участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине. Дипломат подчеркнул, что данный вопрос был обсужден с Москвой, а также с посольством РФ в Нью-Дели. Джайсвал также добавил, что в настоящее время прилагаются усилия по возвращению оставшихся граждан Индии на родину.

В июле прошлого года стало известно, что президент России Владимир Путин решил уволить со службы граждан Индии, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ, и содействовать их возвращению на родину. Позже МИД Индии сообщил об увольнении 45 своих граждан из ВС РФ.

