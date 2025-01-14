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21:51, 14 января 2025Мир

Азиатская страна сообщила о гибели своего гражданина в зоне СВО на Украине

МИД Индии сообщил о гибели своего гражданина в зоне СВО на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arko Datta / Reuters

МИД Индии подтвердил гибель гражданина страны и ранение еще одного. Об этом сообщил официальный представитель индийского ведомства Шри Рандхир Джайсвал.

В ведомстве допустили, что граждане вступили в Российскую армию и участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине. Дипломат подчеркнул, что данный вопрос был обсужден с Москвой, а также с посольством РФ в Нью-Дели. Джайсвал также добавил, что в настоящее время прилагаются усилия по возвращению оставшихся граждан Индии на родину.

В июле прошлого года стало известно, что президент России Владимир Путин решил уволить со службы граждан Индии, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ, и содействовать их возвращению на родину. Позже МИД Индии сообщил об увольнении 45 своих граждан из ВС РФ.

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