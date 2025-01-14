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07:52, 14 января 2025Забота о себе

Бывшие партнеры решили возобновить отношения и неожиданно столкнулись с проблемами в сексе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет женщине, воссоединившейся с бывшим партнером и неожиданно столкнувшейся с проблемой в сексе. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание The Guardian.

Женщина рассказала, что им с избранником за 40 лет, они встречались четыре года назад, но расстались. Снова сошлись они чуть больше года назад. В первый раз мужчина бросил женщину в мессенджере, и теперь она переживает, что это может повториться. По словам автора письма, сейчас они с партнером живут вместе и начали планировать создание семьи, однако параллельно с этим мужчина начал испытывать проблемы с эрекцией, которые объясняет отсутствием влечения.

«Учитывая стресс, связанный с моим лечением бесплодия, я подозреваю, что проблемы могут быть эмоциональными или физиологическими, но он утверждает, что дело в другом. Он предложил нам восстановить связь посредством несексуальной близости, например, держаться за руки, и я готова попробовать. Я также предложила парную терапию, но он сомневается», — рассказала женщина. При этом она знает, что ее партнер засматривается на женщин в интернете. Автор письма также подозревает, что он уйдет, если у нее не получится родить ребенка.

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По мнению Перри, отсутствие влечения может маскировать более сложную проблему, например, беспокойство по поводу собственной сексуальной активности. «Возможно, тот факт, что вы сейчас живете вместе и полностью доступны ему, может повлиять на его влечение к вам. Иногда люди (обычно мужчины) чувствуют, что, когда погоня окончена, заканчивается и либидо», — объяснила она. Психотерапевт предложила обсудить с мужчиной его планы на долгосрочное партнерство и глубокую связь, и узнать, не боится ли он собственной эмоциональной уязвимости.

Его предложение держаться за руки звучит так, как будто он пытается восстановить эмоциональную связь, но не до конца знает, как объяснить, что с ним на самом деле происходит

Филиппа Перрипсихотерапевт

Перри отметила, что предыдущее расставание объясняет тревогу женщины сейчас. Она попросила прислушаться к своей интуиции, чтобы понять, действительно ли что-то не так, а также донести до мужчины, что автора письма ранят его рассматривания посторонних женщин в сети. «Это нормально — просить об эмоциональной и физической близости без оговорок об отсутствии влечения. И это нормально — уйти, если эти потребности не удовлетворяются», — заключила она.

Ранее Перри дала совет женщине, которую перед новогодними праздниками бросил муж. Специалистка призвала ее не пытаться разобраться в поведении супруга и не думать, что ее слова как-то повлияли на его решение.

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