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15:58, 14 января 2025Спорт

Бывший тренер «Спартака» назвал сумму своих ежемесячных трат в России

Абаскаль заявил, что жил в России на 30 тысяч рублей, так как это 3 тысячи евро
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал сумму своих ежемесячных трат в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«30 тысяч рублей — это три тысячи евро? Ну да, у меня выходило где-то три-четыре тысячи (по курсу на 14 января 3 тысячи евро равны 314,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Абаскаль. Он отметил, что при необходимости снимать квартиру эту сумму необходимо умножить на два.

Экс-тренер поделился, что во время работы часто питался на базе. «Конечно, если ты регулярно ходишь в ресторан или на шопинг, то тратишь деньги. Но если ведешь жизнь футболиста или тренера, который должен быть сконцентрирован на своей работе — едет домой, отдыхает и готовится к следующему дню, — то тратишь мало», — добавил испанец.

В «Спартаке» Абаскаль работал с июня 2022-го по апрель 2024-го. В сезоне-2022/2023 под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

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