Диетолог раскрыла причину быстрого набора веса зимой

Диетолог Богданова: Зимой организм накапливает жир для правильной терморегуляции

Установлено, что зимой проще набрать лишние килограммы и труднее похудеть, заявила диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. Причины быстрого набора веса в холодное время года она раскрыла в интервью радио Sputnik.

Богданова утверждает, что зимой организм запасает жир, который необходим в качестве источника энергии для правильной терморегуляции. По мнению диетолога, это нормальный физиологический процесс, который нельзя остановить. Однако специалист уверена, что его можно изменить таким образом, чтобы вместо жира накапливались мышцы. «Самый простой способ не накопить жир зимой — это заняться каким-то аэробным спортом», — считает диетолог.

Кроме того, Богданова посоветовала в зимнее время года отказаться от простых углеводов или сократить их потребление в два раза. Она предложила заменить их на сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки.

Специалист также предупредила, что зимой нельзя ограничивать потребление белка, так как это приводит к замедлению метаболизма и набору лишних килограммов. Наконец, она рекомендовала даже в холодное время года не забывать пить достаточное количество воды.

Ранее врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, что худеющим людям важно спать не менее восьми часов и ложиться не позже 11 часов вечера. По ее словам, такой распорядок поможет вырабатывать гормон, участвующий в расщеплении жира.