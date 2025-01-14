Фитнес-эксперт развеяла пять мифов о вреде силовых тренировок для женщин

Фитнес-эксперт Елена Соболь развеяла пять мифов о вреде силовых тренировок для женщин. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Соболь опровергла информацию, что силовые тренировки наносят вред позвоночнику и матке. Она объяснила, что при правильной технике выполнения упражнений на позвоночник оказывается минимальное воздействие, а мышцы тазового дна укрепляются.

Также специалист рассказала, что не стоит избегать силовых тренировок из-за страха получить избыточную мышечную массу. Она отметила, что занятия приведут к незначительному росту мышц, в результате чего появится рельефное и подтянутое тело.

Соболь добавила, что силовые тренировки можно проводить не только в фитнес-центрах, но и в домашних условиях, если имеется необходимый инвентарь. «Если нет возможности приобрести гантели, гири, можете использовать пятилитровые бутылки с водой. Главное — желание», — поделилась тренер.

Кроме того, эксперт назвала мифом то, что силовой тренинг противопоказан пожилым женщинам. Она отметила, что занятия полезны в любом возрасте, если они адаптированы к уровню физической подготовки и состоянию здоровья.

Наконец, Соболь опровергла тот факт, что от силовых тренировок теряется гибкость. По словам специалиста, правильно составленные занятия должны включать упражнения на растяжку, которые сохраняют и улучшают гибкость.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский развеял еще четыре популярных мифа о тренировках. В частности, он опроверг опасность тренажерного зала для девушек.