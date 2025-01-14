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13:46, 14 января 2025Бывший СССР

Ганчев объяснил военное значение контроля над Калиново

Глава Харьковской ВГА Ганчев: Контроль над Калиново открывает дорогу на Купянск
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Взятие под контроль Калиново в Харьковской области открывает российским войскам дорогу на Купянск. Военное значение населенного пункта в беседе с ТАСС объяснил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Калиново — населенный пункт, который открывает армии России дорогу на Купянск», — заявил чиновник.

Он добавил, что российские войска успешно форсировали реку Оскол и продолжают наступление на купянском направлении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины оставили Калиново без боя. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной милиции Андрея Марочко, это произошло, поскольку украинские войска в этом районе утратили свою боеспособность.

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