Ганчев заявил о способности ВС России заблокировать ВСУ в Купянске

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВС РФ могут заблокировать ВСУ в Купянске

Российские войска в случае продолжения наступления в Харьковской области могут заблокировать соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. О способности Вооруженных сил России отрезать украинским войскам пути отступления из города и его окрестностей заявил в беседе с ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», — заявил чиновник.

Он добавил, что форсирование реки Оскол и занятия ряда населенных пунктов южнее Купянска уже позволили создать российским войскам плацдарм для развития наступления.

Ранее Ганчев объяснил военное значение контроля над Калиново. По его словам, взятие под контроль населенного пункта открывает российским войскам дорогу на Купянск.

