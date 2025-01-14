Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов на регион России

Губернатор Бусаргин: из-за БПЛА повреждены предприятия в Саратове и Энгельсе

Из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область оказались повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали большое количество целей. Конкретное количество глава региона не уточнил.

«В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы», — сообщил он, добавив, что никто не пострадал.

Саратовская область попала под удар ВСУ утром 14 января. Тогда Бусаргин сообщал, что повреждения получило промышленное предприятие в Энгельсе. Там, а также в Саратове, школьников перевели на дистант.

В сети также появились кадры мощного взрыва над Энгельсом. Очевидец снял на камеру момент уничтожения дрона ВСУ: слышен взрыв и виден огненный шар пламени.