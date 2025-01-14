Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:49, 14 января 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов на регион России

Губернатор Бусаргин: из-за БПЛА повреждены предприятия в Саратове и Энгельсе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область оказались повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали большое количество целей. Конкретное количество глава региона не уточнил.

«В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы», — сообщил он, добавив, что никто не пострадал.

Саратовская область попала под удар ВСУ утром 14 января. Тогда Бусаргин сообщал, что повреждения получило промышленное предприятие в Энгельсе. Там, а также в Саратове, школьников перевели на дистант.

В сети также появились кадры мощного взрыва над Энгельсом. Очевидец снял на камеру момент уничтожения дрона ВСУ: слышен взрыв и виден огненный шар пламени.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию с помощью 200 дронов и ракет ATACMS

      С россиян будут взимать долги за услуги ЖКХ по-новому

      В МИД рассказали о гибели 24 россиян в результате атак ВСУ

      ФСБ предотвратила попытку украинской спецслужбы отравить сотрудников российского ОПК

      В аэропортах двух российских городов ввели временные ограничения на полеты

      Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов на регион России

      Германия испугалась ответа России на поставки оружия Украине

      По уголовному делу бывшего замминистра российского региона заявлен иск на миллиард рублей

      Time составил список обещаний Трампа на первый день его президентства

      В Энгельсе восстановят подачу холодной воды на фоне атаки беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше