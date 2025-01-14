Количество импортированных в Россию иномарок подсчитали

«Автостат»: в 2024 году в РФ ввезли больше миллиона автотранспортных средств

По итогам минувшего года в Россию импортировали 1 миллион 17 тысяч 100 новых автотранспортных средств. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По сравнению с позапрошлым годом рост оценивался в 23 процента. В 2023 году в РФ завезли 829 тысяч единиц данной продукции. Самый большой прирост наблюдается в сегменте легких коммерческих автомобилей (плюс 38 процентов). Для легковых машин прибавка составила 31 процент, а для автобусов — плюс 12 процентов. В то же время на 31 процент упал завоз импортных грузовиков.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года суммарные объемы выпуска транспортных средств в России выросли на 33 процента, если сравнивать с 2023-м годом, и дошли до 1 730 600 единиц. Положительная динамика отмечена в каждом из сегментов.

Известно также, что в 2024 году в России число проданных легковушек на 48,4 процента превысило результаты 2023 года.