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12:34, 14 января 2025Бывший СССР

Лавров назвал причину беспокойства России на Украине

Лавров: Россия на Украине обеспокоена судьбами людей, а не землями
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

В конфликте на Украине Россия в первую очередь обеспокоена судьбами людей, а не территориями. Причину беспокойства Москвы в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не про земли, мы про людей, которые столетиями на этих землях жили», — заявил дипломат.

Он добавил, что при этом люди, которых Россия стремится защитить, возводили на своей земле города, строили заводы и создавали порты.

В ходе пресс-конференции Лавров также раскритиковал США и ЕС за действия по отношению к Сербии. По его словам, Вашингтон и Брюссель также требуют от Белграда присоединиться ко всем антироссийским санкциям ЕС, тем самым «заставляя предать своего союзника в лице Москвы».

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