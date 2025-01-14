Лавров назвал причину беспокойства России на Украине

Лавров: Россия на Украине обеспокоена судьбами людей, а не землями

В конфликте на Украине Россия в первую очередь обеспокоена судьбами людей, а не территориями. Причину беспокойства Москвы в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не про земли, мы про людей, которые столетиями на этих землях жили», — заявил дипломат.

Он добавил, что при этом люди, которых Россия стремится защитить, возводили на своей земле города, строили заводы и создавали порты.

В ходе пресс-конференции Лавров также раскритиковал США и ЕС за действия по отношению к Сербии. По его словам, Вашингтон и Брюссель также требуют от Белграда присоединиться ко всем антироссийским санкциям ЕС, тем самым «заставляя предать своего союзника в лице Москвы».