Литва направит корабль и вертолет для участия в миссии НАТО на Балтике

Науседа: Литва направит корабль и вертолет для участия в миссии НАТО на Балтике

Литва направит свой военный корабль и вертолет для участия в миссии НАТО по охране критической энергетической занятости на Балтике. Об этом сообщил президент республики Гитанас Науседа, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба главы государства.

«Литва готова внести вклад в коллективные усилия НАТО своими национальными возможностями — путем предоставления дежурного корабля и вертолета», — говорится в сообщении.

Президент Литвы также призвал разработать согласованное и более широкое региональное толкование международного права, которое позволило бы принимать меры в отношении судов, причиняющих вред критически важной инфраструктуре.

В январе стало известно, что Североатлантический альянс направит в Балтийское море около десяти кораблей, которые возьмут на себя охрану подводной инфраструктуры. Предполагается, что данные суда пробудут в Балтийском море до апреля.