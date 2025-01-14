Мэрию Москвы обязали купить квартиру родившейся в ссылке пенсионерке

Суд обязал мэрию Москвы дать выплату на жилье пенсионерке, родившейся в ссылке

Суд обязал департамент городского имущества Москвы дать соцвыплату на покупку жилья пенсионерке Елизавете Михайловой, которая родилась в ссылке. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, Пресненский суд столицы удовлетворил исковые требования Михайловой и прокуратуры города Москвы к ведомству в рамках жилищного спора.

В 19930-х годах отец Михайловой работал в Азербайджане в сфере дипломатии и получил от властей жилье у станции Вешки. В 1937 году он был арестован за участие в контрреволюционной организации и приговорен к восьми годам ссылки. В этот период у него родилась дочь. Прежде Михайлова неоднократно пыталась добиться права на квартиру в городе, где проживала ее семья до ареста.

Ранее жительнице Кисловодска удалось вернуть квартиру, которой она лишилась из-за мошенников. Она обратилась в суд и добилась признания сделки купли-продажи недействительной.