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15:54, 14 января 2025Экономика

Многодетную россиянку с детьми вынудили жить в разрушающемся доме

Бастрыкин заинтересовался делом о проживании многодетной семьи в аварийном доме
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Софийчук / Коммерсантъ

В Омске многодетной матери вместе с детьми приходится жить в аварийном доме. Делом заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает «Комсомольская правда».

Россиянка и ее четверо детей проживают в здании 1962 года постройки на улице Комсомольский Городок. По словам женщины, дом был признан аварийным в 2020 году, однако власти не приняли мер по расселению. В постройке протекает кровля, разрушается кирпичная кладка, а уровень износа коммуникаций превышает допустимый. Горожанка также пожаловалась, что ей не предоставили участок под строительство дома, который она имеет право получить по закону.

После обращения женщины Бастрыкин поручил местному управлению Следственного комитета провести проверку и выяснить, были ли нарушены права россиянки.

Ранее суд обязал мэрию Москвы выплатить средства для покупки жилья пенсионерке, которая родилась в ссылке. Женщина неоднократно пыталась добиться права на квартиру в городе, где проживала ее семья до ареста отца.

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