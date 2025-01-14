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18:48, 14 января 2025Экономика

Модель Перминова показала свой новый дом после разрыва с российским миллиардером

Модель Перминова показала дом, куда переехала с детьми после разрыва с Лебедевым
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Lena Perminova

Российская модель Елена Перминова показала дом, куда переехала с детьми после разрыва с миллиардером Александром Лебедевым. Новое жилье она продемонстрировала читателям своего Telegram-канала.

38-летняя Перминова сняла на видео детей на кухне, в гостиной и гардеробной. Интерьер нового дома знаменитости выполнен в светлых тонах, среди его особенностей — камин, а также необычные люстры, светильники и бра. Паркет в комнатах уложен елочкой. «Обустраиваемся в новом доме, много чего предстоит сделать. Такие приятные заботы, которые я люблю», — сообщила модель. Она добавила, что новый дом расположен ближе к центру Москвы и все удобства находятся в пешей доступности, однако не уточнила его местоположение.

В декабре Перминова объявила о расставании с 65-летним предпринимателем после 19 лет отношений. Модель рассказала, что испытывает благодарность по отношению к бывшему партнеру и назвала его лучшим отцом. Четверо их общих детей будут жить с ней.

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