Модель Перминова показала свой новый дом после разрыва с российским миллиардером

Модель Перминова показала дом, куда переехала с детьми после разрыва с Лебедевым

Российская модель Елена Перминова показала дом, куда переехала с детьми после разрыва с миллиардером Александром Лебедевым. Новое жилье она продемонстрировала читателям своего Telegram-канала.

38-летняя Перминова сняла на видео детей на кухне, в гостиной и гардеробной. Интерьер нового дома знаменитости выполнен в светлых тонах, среди его особенностей — камин, а также необычные люстры, светильники и бра. Паркет в комнатах уложен елочкой. «Обустраиваемся в новом доме, много чего предстоит сделать. Такие приятные заботы, которые я люблю», — сообщила модель. Она добавила, что новый дом расположен ближе к центру Москвы и все удобства находятся в пешей доступности, однако не уточнила его местоположение.

В декабре Перминова объявила о расставании с 65-летним предпринимателем после 19 лет отношений. Модель рассказала, что испытывает благодарность по отношению к бывшему партнеру и назвала его лучшим отцом. Четверо их общих детей будут жить с ней.