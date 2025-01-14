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10:43, 14 января 2025Экономика

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала года

Синоптик Тишковец: ночь на 14 января стала самой холодной в Москве с начала года
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Москва застала самую морозную ночь с начала года. Об этом столичным жителям в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Самой холодной оказалась ночь в старый Новый год. «Зима, провалившаяся по всем фронтам, решила реабилитироваться в глазах жителей Русской равнины», — заключил синоптик. Столичный регион оказался в тылу ложбины циклона — в последний раз такие холода наблюдались почти месяц назад. Так, к утру вторника, 14 января, столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ достигли отметки в минус 7,2 градуса. В Балчуге зафиксировано минус 6,4 градуса, в Тушино — минус 8,5 градуса, в Бутово — минус 8,2 градуса. Землю немного припорошило снегом.

В подмосковном Талдоме воздух остыл до минус 10,5 градуса, минус 10,2 градуса было в Солнечногорске и минус 10,1 градуса в Клину. Самые низкие показатели, по статистике, показывают Черусти — однако в этот раз на данной метеостанции, как отмечает Тишковец, температура опустилась только до минус 3,3 градуса.

Несмотря на такое похолодание, показатели все еще не соответствуют климатической норме января — от нее текущая температура отстает на 5 градусов. В большей степени нынешние морозы напоминают декабрьские. С 14-го числа в Москве вновь начнется потепление — подобные температуры не вернутся вплоть до конца января.

Теплая зима может откликнуться москвичам студеной весной, предполагают синоптики. Помимо прохлады, предстоящая весна может удивить столичных жителей обильными осадками.

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