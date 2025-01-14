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09:31, 14 января 2025Россия

Назван тип атаковавших Саратовскую область дронов ВСУ

Mash: ВСУ атаковали Саратовскую область двумя типами дронов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Саратовскую область атаковали двумя типами дронов. Тип выпущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российскому региону военной техники раскрыл Mash в Telegram.

По данным канала, атака была совершена дронами-ракетами «Пекло» и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Бобер». Российские военные уничтожили не менее 15 воздушных целей.

Как пишет «Российская газета», беспилотники «Бобер» внешне похожи на самолеты: в длину они достигают 2,5 метра, размах крыльев составляет 3,5 метра, а вес аппарата — около 150 килограммов. Дроны могут преодолевать до 800 километров со скоростью 150 километров в час и находиться в воздухе до семи часов.

«Пекло» представляет собой гибрид ракеты и беспилотника, который способен преодолеть более 700 километров со скоростью 700 километров в час.

Об ударе ВСУ по Энгельсу стало известно утром 14 января. Повреждения получило промышленное предприятие. В сети распространились кадры мощного взрыва над российским городом.

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