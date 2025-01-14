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09:19, 14 января 2025Экономика

Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

«Метриум»: Самая дорогая вторичная квартира в старой Москве стоит 4,3 млрд руб.
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая дорогая квартира на вторичном рынке старой Москвы обойдется в 4,3 миллиарда рублей. Стоимость наименее доступных объектов в этой категории назвали эксперты компании «Метриум», пишет «ГазетаRu».

Средняя цена квадратного метра «вторички» в столице составляет 479,7 тысячи рублей. На первом месте по стоимости «квадрата» оказались Хамовники с показателем 1,45 миллиона рублей. В этом районе также находятся три самые дорогие вторичные квартиры в Москве. Лидер рейтинга — квартира площадью 530 «квадратов»

Второе место по средней цене метра занял Арбат. Здесь «квадрат» вторичного жилья обойдется в 1,13 миллиона рублей. Наиболее дорогая квартира в этом районе — объект в 343 квадратных метра за миллиард рублей. Тройку лидеров замкнула Якиманка (949,9 тысячи рублей за «квадрат»). Здесь максимальная стоимость жилья достигает 1,8 миллиарда рублей. В рамках указанного бюджета можно приобрести жилье площадью 493 «квадрата».

В первую пятерку также вошли Пресненский и Тверской районы. В этих локациях метр стоит 871,8 тысячи и 863,5 тысячи рублей соответственно.

Ранее эксперты назвали московские районы с самыми дешевыми квартирами. В топе оказались Крюково и Ховрино.

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