Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:58, 14 января 2025Экономика

Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

Стоимость самой дешевой комнаты Москвы оценили в 2,6 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Цена самой дешевой доступной для покупки на данный момент комнаты в Москве равна 2,6 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет о недвижимости, расположенной в Троицком административном округе (ТАО), в двухкомнатной квартире на первом этаже. Ее площадь — 11,6 квадратного метра. Специалисты отметили, что в январе прошлого года наиболее бюджетная комната продавалась за 2,48 миллиона рублей.

По информации экспертов, в данный момент средняя цена за комнату в столице находится на уровне 5,5 миллиона рублей, что на 2,8 процента или 160 тысяч рублей ниже, чем в январе 2024-го — тогда показатель составлял 5,66 миллиона рублей. Всего на рынке комнат Москвы на продажу выставлены 912 лотов.

Ранее в этот же день стало известно, что самая дорогая квартира на «вторичке» старой Москвы продается за 4,3 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В работе Рунета произошел масштабный сбой

      Россиянам назвали топ-5 стран для отпуска с детьми у моря

      Россиянин домогался дочери сожительницы и попал под суд

      Губернатор обратился к Минобороны после ракетной атаки ВСУ на российский регион

      На российском рынке грузовиков сменился лидер

      На Украине исключат упоминание имен советских деятелей из названий судов

      В 2024 году россияне бросились за одним видом кредитов

      Власти рассказали о разрушениях после атаки ВСУ ракетами ATACMS

      В центре доменов .RU прокомментировали сбой в работе Рунета

      Вратарь «Динамо» сравнил жизнь в России и Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше