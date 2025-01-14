Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

Стоимость самой дешевой комнаты Москвы оценили в 2,6 миллиона рублей

Цена самой дешевой доступной для покупки на данный момент комнаты в Москве равна 2,6 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет о недвижимости, расположенной в Троицком административном округе (ТАО), в двухкомнатной квартире на первом этаже. Ее площадь — 11,6 квадратного метра. Специалисты отметили, что в январе прошлого года наиболее бюджетная комната продавалась за 2,48 миллиона рублей.

По информации экспертов, в данный момент средняя цена за комнату в столице находится на уровне 5,5 миллиона рублей, что на 2,8 процента или 160 тысяч рублей ниже, чем в январе 2024-го — тогда показатель составлял 5,66 миллиона рублей. Всего на рынке комнат Москвы на продажу выставлены 912 лотов.

Ранее в этот же день стало известно, что самая дорогая квартира на «вторичке» старой Москвы продается за 4,3 миллиарда рублей.

