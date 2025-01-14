Не способному довести партнершу до оргазма мужчине дали совет

За помощью к эксперту по отношениям Сьюзи Годсон обратился мужчина, который признался в трудностях в интимной жизни. Его письмо и совет специалистки, опубликовало издание Irish Examiner.

Мужчина рассказал, что, как и его новая партнерша, он пережил трудный развод, после чего впервые столкнулся с проблемой в сексуальной жизни. Он признался, что не может довести избранницу до оргазма, и поинтересовался, как ему исправить ситуацию, чтобы не разрушить перспективные отношения.

Годсон ответила, что из-за психологических травм женщины могут лишаться возможности испытывать оргазм. Причем проблема может распространиться и на новые спокойные отношения. В то же время, добавила эксперт по отношениям, важно знать, удовлетворял ли женщину ее бывший партнер.

Тот факт, что она открыто говорит о проблеме, подчеркивает ее желание укрепить связь с новым избранником, считает специалистка. «В первую очередь вам нужно уделять больше времени прелюдии и стимуляции клитора, так как немногие женщины испытывают оргазм от вагинального проникновения, — объяснила Годсон. — Для достижения оргазма вашей партнерше необходимо сосредоточиться на ощущениях, а это сложно, если она понимает, что вы ждете от нее оргазма».

Эксперт отметила, что женщины, которые слишком концентрируются на кульминации, не могут расслабиться и наслаждаться процессом. Из-за этого возникают мысли, что в следующий раз произойдет то же самое. Чтобы этого избежать, она посоветовала мужчине не торопиться во время прелюдии и стараться ласкать все тело партнерши, а не отдельные места. Кроме того, нелишним будет узнать у самой женщины, что ей нравится, а что — нет, подытожила Годсон.

Ранее Годсон назвала способы возбудиться во время трезвого секса. Среди прочего она посоветовала делать эротический массаж.