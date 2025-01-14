Нурмагомедов сравнил тренерскую карьеру с головной болью

Нурмагомедов о тренерстве: Могу только советовать, это моя головная боль

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу ESPN MMA сравнил спортивную карьеру с тренерской.

Нурмагомедов признался, что не знал, что после завершения карьеры бойца будет так сложно. По его словам, когда он дрался сам, все было легче: готовился и контролировал все, что будет в клетке. «Жизнь тренера совсем другая. Теперь я ничего не контролирую, не могу ничего сделать. Могу только советовать братьям, что делать, и стоять вне клетки», — заявил Нурмагомедов, назвав это своей головной болью.

Ранее Нурмагомедов сравнил карьеру в смешанных единоборствах с тюрьмой. Экс-боец добавил, что наслаждается отставкой, и назвал свою жизнь очень хорошей.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2020 году, победив Джастина Гейджи удушающим приемом на турнире UFC 254.