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15:21, 14 января 2025Россия

Очевидцы рассказали об атаке БПЛА на российский регион

«Царьград»: В Казани сбили БПЛА
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Татарстане утром во вторник, 14 января, сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). О произошедшем рассказали местные жители. Их слова приводит «Царьград».

По имеющейся информации, беспилотники пытались ударить по заводу «Оргсинтез» в Казани. Обломки одного из сбитых дронов упали на территорию предприятия.

«Живу рядом с "Оргсинтезом", и соседи говорят, что дрон попал в завод. Как все еще живы тогда? От себя скажу, на Жилке (один из районов города — прим. «Ленты.ру») все относительно спокойно, газом не пахнет», — рассказала очевидица. Она уточнила, что не слышала звуков сирены из-за крепкого сна.

«Ребята, у нас тут опять бомбят», — приводит «Царьград» слова другой жительницы города.

Ранее также сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать авиастроительный завод в Казани. Тогда о звуках взрывов в небе сообщали жители СНТ «Сирень».

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