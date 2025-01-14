Стало известно об атаке ВСУ на авиастроительный завод в Казани

Shot: Беспилотник ВСУ пытался атаковать авиастроительный завод в Казани

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать авиастроительный завод в Казани. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Беспилотник, предварительно, уничтожила система противовоздушной обороны (ПВО). Тогда о звуках взрывов в небе сообщали жители СНТ «Сирень».

На опубликованных каналом кадрах виден след черного цвета от работы ПВО по летательному аппарату. «Вон, сбили», — слышен голос за кадром.

ВСУ атаковали Казань утром во вторник, 14 января. Тогда беспилотники пытались ударить по заводу «Оргсинтез» в Казани. На него упали осколки сбитого дрона, из-за чего произошло задымление. Правительство Татарстана впоследствии заявляло, что в результате начался пожар на газовой цистерне. Никто не пострадал.

Утром 14 января очевидцы также сняли на видео беспилотник, который заметили у станции перекачки нефти «Калейкино». Предварительно, тогда два дрона сбили над Альметьевском: один поразили из стрелкового оружия, второй — средствами ПВО.