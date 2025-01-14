В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке Китая к проблемам из-за нефти из России

Депутат Делягин усомнился, что компании КНР массово ищут замену нефти из России

К сообщению Bloomberg о подготовке Китая к перебоям с поставками нефти из России после того, как США объявили о самых масштабных санкциях против российской нефтяной отрасли, нужно относиться достаточно сдержано, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это Bloomberg. Поэтому нужно относиться к этому заявлению достаточно сдержанно. Это может быть и правда, и неправда. Как врет так называемая качественная западная пресса, мы за последние десять лет насмотрелись», — указал Делягин.

Также депутат отметил, что в Китае могут остаться компании, которые не станут искать замену нефти из России.

«Я вполне допускаю, что некоторые компании Китая бросились искать замену, а некоторые не бросились. И тех, которые не бросились, для нас может быть вполне достаточно», — добавил он.

Я вполне допускаю, что действительно что-то подобное есть, но я не думаю, что в тех масштабах, о которых пишет Bloomberg. Это часть информационной войны, которая сейчас идет по всему миру Михаил Делягин зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее Bloomberg со ссылкой на трейдеров сообщил, что государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая начали в срочном порядке искать новых поставщиков нефти после того, как США объявили о самых масштабных санкциях против российской нефтяной отрасли.

К перебоям поставок, в частности, готовятся Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong. Они рассылают запросы на Ближний Восток, в Африку, Северную и Южную Америку, чтобы понять, кто сможет быстро удовлетворить спрос и заменить российскую нефть.

