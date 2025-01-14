В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке Китая к проблемам из-за нефти из России

К сообщению Bloomberg о подготовке Китая к перебоям с поставками нефти из России после того, как США объявили о самых масштабных санкциях против российской нефтяной отрасли, нужно относиться достаточно сдержано, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Это Bloomberg. Поэтому нужно относиться к этому заявлению достаточно сдержанно. Это может быть и правда, и неправда. Как врет так называемая качественная западная пресса, мы за последние десять лет насмотрелись», — указал Делягин.
Также депутат отметил, что в Китае могут остаться компании, которые не станут искать замену нефти из России.
«Я вполне допускаю, что некоторые компании Китая бросились искать замену, а некоторые не бросились. И тех, которые не бросились, для нас может быть вполне достаточно», — добавил он.
Я вполне допускаю, что действительно что-то подобное есть, но я не думаю, что в тех масштабах, о которых пишет Bloomberg. Это часть информационной войны, которая сейчас идет по всему миру
Ранее Bloomberg со ссылкой на трейдеров сообщил, что государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая начали в срочном порядке искать новых поставщиков нефти после того, как США объявили о самых масштабных санкциях против российской нефтяной отрасли.
К перебоям поставок, в частности, готовятся Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong. Они рассылают запросы на Ближний Восток, в Африку, Северную и Южную Америку, чтобы понять, кто сможет быстро удовлетворить спрос и заменить российскую нефть.